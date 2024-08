Pięć kafli na dwa kółka, czyli dopłaty do e-rowerów

Miliona samochodów elektrycznych, które obiecywał premier Morawiecki, nie ma i jeszcze długo nie będzie. Rząd Tuska objechał obietnicę Morawieckiego na dwóch kółkach. Od stycznia 2025 r. ma ruszyć program dopłat do rowerów elektrycznych. O pomyśle jako pierwszy poinformował Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i ochrony środowiska. No i się zaczęło, bo to jeden z najbardziej oczekiwanych rządowych programów. W tych miastach, które już wcześniej zdecydowały się na dopłaty do e-rowerów (Gdynia, Białystok), liczba złożonych wniosków znacznie przekraczała środki przeznaczone na ten cel. Skokowy wzrost sprzedaży elektryków widać było w każdym państwie, które realizuje podobny program. Bariera finansowa (nawet 15 tys. zł za rower) bowiem powoduje, że mało kto sam z siebie decyduje się na taki zakup. Przy dopłatach przed sklepami ustawiają się kolejki.

Poprzedni rząd konsekwentnie odmawiał traktowania rowerów jako bezemisyjnego środka transportu alternatywnego dla samochodów elektrycznych. W efekcie na koncie programu dopłat do samochodów elektrycznych leżały miliony, ale nie było woli politycznej, żeby przesunąć je na dofinansowanie do rowerów. Po zmianie rządu również nie zdecydowano się na taki krok. – Postanowiliśmy zbudować całkiem nowy program, a jego finansowanie oprzeć na środkach z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego – tłumaczy Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który pilotuje program. Na początku lipca ogłoszono rządowe konsultacje. Skala zainteresowania przerosła najśmielsze oczekiwania. Podobnie zresztą jak i skala krytyki. Pomysł dopłat do elektryków skrytykowała prawica – w duchu: ekologiczny jest tylko zwykły rower, a tych w Polsce są miliony, więc po co w ogóle jakiś program.