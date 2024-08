Komórki burz

Spiętrzenie upalnych i suchych dni musi wywołać nadmierne opady – mówi Piotr Żurowski ze Stowarzyszenia Skywarn Polska (Polscy Łowcy Burz).

NORBERT FRĄTCZAK: – 120 l wody na każdy metr kwadratowy, które spadło w zeszłym tygodniu na warszawskich Bielanach, to niemal dwukrotne pobicie dobowego rekordu pomiarowego. Co za to odpowiada?

PIOTR ŻUROWSKI: – Dobre warunki do tworzenia się burz z intensywnymi opadami. Wysoka wodność powietrza, określająca wilgotność chmury lub masy powietrza, wraz z wysoką temperaturą doprowadziły do wypiętrzenia się chmur burzowych i w efekcie do zalania dużej części stolicy.

To tzw. komórki burzowe?

Dokładnie. To chmury złożone z jednego lub kilku prądów wstępujących i zstępujących. Cykl życia komórki burzowej wynosi zwykle od 30 minut do godziny. Dwie złączone ze sobą komórki lub więcej stanowią burzę wielokomórkową, która potrafi poczynić na swojej drodze znaczne szkody. Kolumna prądu wstępującego jest widoczna np. podczas piętrzenia się w górę chmur cumulus i cumulonimbus, a kolumna prądu zstępującego – podczas występowania opadu wraz z wiatrem przy powierzchni ziemi.

Będzie więcej gwałtownych opadów?

W najbliższych dniach czekają nas jeszcze upały, więc zapewne tak. Czasami zdarzały się silne burze i w połowie września. Ale rozmowa o tak odległym okresie to bardziej wróżenie niż przewidywanie.

W jaki sposób się to bada?

Za pomocą modeli prognostycznych. Potrzebne są też dane radiosondażowe zbierane przez balon meteorologiczny, robiący pomiary o różnych porach dnia. Wilgotność powietrza, temperaturę, wiatry – na tej podstawie można wywnioskować, czy są warunki na gwałtowne burze.

Jak możemy sobie radzić ze skutkami tak potężnych ulew?

Można próbować je zminimalizować, np. tworząc lepszą kanalizację burzową.