Mentzen: świeżak po przejściach, kandydat na prezydenta. Gmach Konfederacji może się jeszcze zawalić

I oto mamy pierwszego oficjalnie zapowiedzianego kandydata na prezydenta. Do wyścigu po złote runo stanął Sławomir Mentzen.

Już nie pierwszy raz Konfederacja okazała się formacją inną niż pozostałe. Bo kiedy konkurencja wyraźnie nie spieszy się z prezydenckimi nominacjami, przesuwając o kolejne miesiące planowany start kampanii, konfiarze nieoczekiwanie wcisnęli pedał gazu. W ubiegłym tygodniu Sławomir Mentzen został już oficjalnie ogłoszony przez dziewięcioosobową Radę Liderów Konfederacji jej kandydatem w przyszłorocznych wyborach. I jak zapowiada, zaraz po wakacjach ostro rusza z promowaniem siebie. Na ponad dziewięć miesięcy przed wyborami!

Długa kampania ma swoje zalety, ale też niesie poważne ryzyka. Tyle że pośpiech raczej w niewielkim stopniu wynikał z wyborczej strategii. Chodziło głównie o to, żeby uniknąć niebezpiecznych turbulencji, których pojawienie się byłoby niemal pewne, gdyby Konfederacja rozciągnęła w czasie i wystawiła na publiczny widok proces wyłaniania kandydata. A rozwiązaniem preferowanym już od dawna były przecież prawybory, które mają to do siebie, że wyostrzają wewnętrzne różnice. Dla wielonurtowych formacji to ogromne zagrożenie, toteż nie powinno dziwić, że liderzy poszli po rozum do głowy i wycofali się rakiem z pomysłu. Problem polega na tym, że „wolnościowi” fani Konfy byli do idei mocno przywiązani i teraz głośno sarkają na centralizm.

Mentzen długo kalkulował, zwodził

Urósł przy tym wszystkim drugi z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak, którego oficjalne wycofanie się z prawyborów otworzyło furtkę do zlikwidowania całej procedury. Gest uznano w zaangażowanych bańkach za szlachetny, gdyż w konfrontacji z Mentzenem uchodził tam za faworyta. Jako ten poważniejszy, już sprawdzony w prezydenckiej rywalizacji (kandydował w 2020 r. z niezłym rezultatem), o wiele aktywniejszy w ostatnich miesiącach. Po ostatnich wyborach do Sejmu Konfederacja znalazła się w dołku i to głównie dzięki zaangażowaniu Bosaka zdołała się z niego wydostać, odzyskując pozycję trzeciej politycznej siły.