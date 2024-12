Obywatel Nawrocki i jego sztab

Bezpartyjny, niezależny i obywatelski kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki dostał w sobotę poparcie rady politycznej PiS. Prezes IPN już ponad tydzień jeździ po Polsce i robi krótkie konferencje prasowe. Pytania o poglądy zbywa, zapewne dlatego, że istniejące poglądy obywatela Nawrockiego są niekoniecznie zgodne z poglądami kandydata Nawrockiego. A te się dopiero rodzą; muszą przecież pasować do potrzeb sondażowych i kampanijnej strategii PiS.

Ta zaś powstaje w sztabie wyborczym. Jego szefem został Paweł Szefernaker (ur. 1987 r.), były wiceminister spraw wewnętrznych, doświadczony sztabowiec PiS, politycznie bliski Joachimowi Brudzińskiemu. Szefernaker to jeden z tych polityków, których nie dało się nigdy przyporządkować do żadnej frakcji na prawicy; zawsze płynął z głównym nurtem PiS. Ważną rolę w sztabie odegra też szef struktur Piotr Milowański, wieloletni pracownik biura partii, ceniony w PiS za sprawność organizacyjną. Poza nimi – oraz szefem klubu Mariuszem Błaszczakiem – w sztabie znaleźli się przedstawiciele różnych frakcji. Są tam Jacek Kurski i Adam Bielan, są też niedawni kandydaci na kandydata Przemysław Czarnek i Zbigniew Bogucki. Jest bliski Jackowi Sasinowi Andrzej Śliwka, ale i związany z Mateuszem Morawieckim Adam Andruszkiewicz, który odpowiada za kampanię w internecie (przy pomocy byłego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego). Do sztabu weszli także niedawni ziobryści, dziś już w PiS – Patryk Jaki i Sebastian Kaleta. Ale jest również Marcin Przydacz, w poprzedniej kadencji minister w Pałacu Prezydenckim, który pomaga Nawrockiemu w dziedzinie polityki zagranicznej.

Słowem – PiS sięgnął po większość młodszych, aktywnych medialnie polityków i wciągnął do sztabu ludzi z różnych parafii tak, by nikt nie czuł się pominięty i by w kampanii było jak najmniej walki wewnętrznej.