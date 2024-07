Grace Jones i inni, czyli Off Festiwal 2024

Królową Katowic – przynajmniej na jeden wieczór – zostanie Grace Jones.

Przez lata organizowanej przez Artura Rojka imprezie wyrosła silna konkurencja festiwali poszukujących nowych brzmień, lecz Off Festival wciąż potrafi znaleźć złoty środek między tym, co niezależnie, a tym, co (umiarkowanie) komercyjne. Królową Katowic – przynajmniej na jeden wieczór – zostanie Grace Jones, która wraca do Polski po długiej przerwie, ale z festiwalowych scen zabrzmią tradycyjnie różne gatunki, a obok doświadczonych artystów, takich jak Baxter Drury, Edyta Bartosiewicz czy Łona (z Koniecznym i Krupą zagra repertuar z płyty „Taxi”), wystąpią młodzi artyści, jak brytyjski raper Clavish, wschodzące gwiazdy soulu Annahstasia i Yaya Bey czy Nourished By Time, łączący R&B z popem w stylu retro.

Off Festival, 2–4 sierpnia, Katowice, Dolina Pięciu Stawów