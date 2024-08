Dennis Lehane dla „Polityki”: Dorastałem wśród rasistów. Wiem, jak myślą, znam ich żale

Najłatwiejszy sposób, żeby wzniecić pożogę, to przekonać ludzi, że ich nieszczęście nie jest wynikiem biedy, lecz tego, że ktoś obcy ma wyimaginowane przywileje – mówi Dennis Lehane, czołowy twórca amerykańskich thrillerów, autor powieści „Ostatnia przysługa”.

JAKUB DEMIAŃCZUK: – Akcja „Ostatniej przysługi” toczy się w Bostonie, pana mieście rodzinnym, w 1974 r. Jak wiele z tego, co się dzieje w tle tej książki, pochodzi z pańskich własnych obserwacji i wspomnień?

DENNIS LEHANE: – Większość. W tamte wakacje skończyłem dziewięć lat, a to jest bardzo ważny moment dorastania. Ten specyficzny, niewinny narcyzm wczesnego dzieciństwa zaczyna ustępować kiełkującej samoświadomości. Nagle uderza cię fakt, że poza tobą jest wielki świat, a ty sam jesteś jedynie jego małym elementem. Krótko przed tym, jak zacząłem pracować nad „Ostatnią przysługą”, obserwowałem, jak obie moje córki wkraczają w ten etap. Zaskoczyło mnie, jak bardzo są obecne w dorosłym świecie, jak wiele zaczynają z niego rozumieć. Zatem wspomnienia z połowy lat 70., upał, jaki panował tamtego lata, widoki, zapachy – nie mówiąc już o przemocy na ulicach i strachu dosłownie wyczuwalnym w powietrzu – były dla mnie na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło z nich skorzystać.

Bardzo ważnym elementem pana powieści był kryzys wywołany decyzją władz Bostonu, żeby w ramach desegregacji rasowej szkół przewozić czarne i białe dzieci do placówek w różnych dzielnicach. Protestowali przeciwko temu z różnych powodów zarówno biali, jak i Afroamerykanie. Był pan świadomy tych społecznych napięć w mieście?

To była jedyna rzecz, o jakiej rozmawiali ludzie wokół. No, może oprócz odejścia prezydenta Nixona w niesławie po aferze Watergate. Ale kryzys autobusowy naprawdę przysłonił to, co się działo w Białym Domu. To była obsesja wszystkich dzielnic miasta, ale najbardziej żyły nią South Boston i Roxbury. Moja rodzina mieszkała wtedy w sąsiedniej dzielnicy Dorchester, w parafii St. Margaret’s (w krajach anglosaskich parafia jest nie tylko jednostką administracji kościelnej, lecz również cywilnej – przyp.