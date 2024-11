Rusza Inside Seaside. Sezonie, trwaj!

Właściwie wszystko to, co zwykle na letnim festiwalu pod gołym niebem – z tą różnicą, że najpierw trzeba zostawić płaszcz w szatni.

Jeszcze w ubiegłym roku trudno było to sobie wyobrazić: dwudniowa masowa impreza muzyczna nad morzem, ale w listopadzie, do tego zamknięta pod dachem gdańskiego AmberExpo. Po to, rzecz jasna, by bez względu na warunki pogodowe wydłużyć sezon festiwalowy. Teraz już wiemy, że to działa – przekonały o tym przed rokiem m.in. koncerty Brodki i Girl In Red, a wreszcie wyjątkowa reaktywacja grupy Kury.

