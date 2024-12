Światowi mizogini idą po władzę? „Wojna z kobietami wchodzi w nowa fazę”

Narracja, którą przyswoili, jest podszyta obawą, że jeśli kobiety się wzmocnią, mężczyźni na tym stracą. A strach jest skutecznym motywatorem – mówi Laura Bates, autorka książki „O mężczyznach, którzy nienawidzą kobiet”.

MICHAŁ R. WIŚNIEWSKI: – Czy po wyborach w USA kobiety obudziły się w innym świecie?

LAURA BATES: – Myślę, że dotyczy to ludzi na całym świecie. Chodzi o precedens kulturowy: zbiorową normalizację i legitymizację mizoginii. Istniała przed wyborami, ale wyniki amerykańskich wyborów dały jej sygnał do jawności, wyjścia z cienia. Widzimy to wyraźnie w manosferze, czyli na forach dla mężczyzn nienawidzących kobiet. Świętują wybór Trumpa, czują się bezkarni. To efekt domina.

Czyli to wojna z kobietami?

Wojna z kobietami toczy się od bardzo dawna. Wybory ją zintensyfikowały, dla wielu kobiet to była kwestia życia lub śmierci – umierają choćby z powodu zakazu aborcji. Oddanie głosu na Trumpa to wysłanie komunikatu, że kogoś to nie obchodzi. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jego przeciwniczką była kobieta, w dodatku o innym kolorze skóry. Trump trzykrotnie kandydował w wyborach i jedyny raz przegrał z białym mężczyzną. Ale myślę, że to część szerszego, globalnego trendu, eskalacji prześladowań na całym świecie. Kobiety w Afganistanie mają całkowity zakaz wstępu do przestrzeni publicznej, do edukacji. Kobiety w Sudanie i innych strefach konfliktu doświadczają gwałtów, używanych jako broń na wojnie. Kobiety w Iranie są zabijane przez władze za to, że ośmieliły się protestować. To przerażający obraz.

Czy ta polityczna mizoginia jest narzędziem, czy celem samym w sobie?

Zarówno jednym, jak i drugim. To skuteczne narzędzie dla polityków, wybierają je bardzo świadomie. W czasie pierwszej kampanii wyborczej Trumpa Steve Bannon aktywnie zabiegał o głosy inceli. Politycy sięgający po te internetowe ideologie mogą liczyć na głosy. I myślę też, że jest to cel końcowy. Są grupy ludzi, dla których idealny świat to taki, w którym mężczyźni mają kontrolę i podejmują decyzje, a kobiety siedzą w domu i wychowują dzieci.