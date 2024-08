Recenzja serialu: „Batman: Mroczny Mściciel”, scen. Bruce Timm

To serial, którego ostentacyjna staroświeckość jest – zwłaszcza na tle innych historii superbohaterskich – niezwykle ożywcza.

Animowany serial z lat 90. do dziś uchodzi za jedną z najciekawszych adaptacji komiksów o Batmanie. Po latach jeden z jego twórców, Bruce Timm, zrealizował kolejny serial o superbohaterze z Gotham. I choć z poprzednim łączy go stylistyczne pokrewieństwo, jest to odrębna opowieść – jeszcze poważniejsza, skupiona bardziej na charakterach niż sensacyjnej akcji. W „Mrocznym Mścicielu” Bruce Wayne dopiero zaczyna działalność pod maską nietoperza. Wciąż wspomina tragiczną śmierć rodziców, zastrzelonych przez złodzieja w ciemnym zaułku, ciągle w większym stopniu kieruje nim chęć zemsty niż potrzeba zaprowadzenia ładu na ulicach miasta.

Batman: Mroczny Mściciel (Batman. Caped Crusader), twórca serii: Bruce Timm, 10 odc., Prime Video