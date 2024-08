Recenzja serialu: „Zbrodnie po sąsiedzku 4”, scen. John Hoffman i Steve Martin

Po trzech świetnych sezonach wracają „Zbrodnie po sąsiedzku”, lekka, zabawna i prześmiewcza komedia kryminalna o trójce fanów podkastów true crime, którzy sami stali się gwiazdami takich produkcji, gdy zaczęli tropić morderców „po sąsiedzku”, w nowojorskim apartamentowcu Arconia.

Zbrodnie po sąsiedzku 4 (Only Murders in the Building 4), twórcy serii: John Hoffman i Steve Martin, 10 odc., Disney+