Recenzja serialu: „Śleboda”, reż. Michał Gazda, Bartosz Blaschke

„Śleboda” estetycznie przypomina seriale Playera, operuje znanymi motywami, które przenosi w krajobraz i klimaty Podhala.

Antropolożka z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Maria Dębska) wraca na Podhale do kuzynostwa, u którego kiedyś regularnie spędzała wakacje, by zacząć pisać nową książkę. Najpierw jednak odkrywa zwłoki w potoku, potem wycięte w różnych miejscach swastyki oraz wypieraną historię regionu, a na końcu rodzinne tajemnice. Jednocześnie miota się między dwoma mężczyznami, z którymi coś ją łączyło/łączy: dziennikarzem śledczym krakowskiego tabloidu (Maciej Musiał) i miejscowym policjantem (Piotr Pacek). A trupów i sekretów przybywa. Wybór etnokryminałów Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego na podstawę pierwszej rodzimej produkcji to ze strony SkyShowtime ruch bezpieczny, żeby nie powiedzieć: asekurancki.

Śleboda, reż. Michał Gazda i Bartosz Blaschke, 6 odc., SkyShowtime, premiera 12 grudnia