Recenzja serialu: „Przesmyk”, reż. Jan P. Matuszyński

Temat wywołuje emocje, ale też winduje oczekiwania, którym produkcja Maxa nie do końca była w stanie sprostać.

Tytuł odnosi się do Przesmyku Suwalskiego (w nomenklaturze NATO: Suwałki Gap, a w angielskiej wersji tytułu serialu: The Eastern Gate) – pasa ziemi, którym Polska graniczy z Litwą oraz Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim (do niedawna: kaliningradzkim), a który po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zyskał nowy status. Akcja produkcji Maxa nie toczy się jednak współcześnie. Twórcy, nie chcąc konkurować z rzeczywistością, robią krok do tyłu. Otwierająca plansza wyjaśnia: „Aneksja Krymu przez Rosję w 2014 r. zmieniła układ sił w Europie. Oczy świata zwróciły się w stronę Przesmyku Suwalskiego, który jest strategicznym punktem kontynentu. Ten wąski pas ziemi na północy Polski jest dla Rosji bramą do Europy. W 2021 r. widmo wojny znowu staje się realne”.

Przesmyk, reż. Jan P. Matuszyński, 6 odc., Max, od 31 stycznia