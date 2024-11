Recenzja gry: „Metro Awakening”

Dla amatorów światów 3D „Metro Awakening” to pozycja obowiązkowa.

Pięć lat po wojnie w tunelach metra pod ruinami Moskwy próbują przeżyć ocaleńcy z nuklearnej pożogi. Dziesiątkują ich głód, choroby, mieszkańcy wrogich osad i zmutowane monstra kryjące się w zakamarkach podziemnych korytarzy. W owych niemiłych okolicznościach przyrody lekarz Serdar wyrusza na poszukiwanie leku dla żony. I byłaby to kolejna przygoda typowa dla gier na motywach powieści Dmitrija Głuchowskiego z cyklu „Metro”, gdyby nie to, że przeżywamy ją w trójwymiarowej projekcji gogli VR, co czyni kolosalną różnicę. Groza nie jest już abstrakcyjna, ale jak najbardziej namacalna.

Metro Awakening, Vertigo Games, PlayStation VR2, Steam VR, Meta Quest, Viveport