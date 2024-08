Recenzja płyty: Meshell Ndegéocello, „No More Water. The Gospel Of James Baldwin”

Amerykańska artystka – ciągle zawieszona między jazzem a soulem – na kolejnej płycie dla wytwórni Blue Note stworzyła coś jeszcze bardziej ambitnego.

„No More Water” – nagrane z całą grupą fantastycznych gości muzycznych – zamienia się w swoiste audiokazanie, opowieść o rasizmie, ale także o szukaniu przed nim schronienia w religii (tu odniesienie do wydanej niedawno w Polsce książki „Następnym razem pożar”) i związanym z tym rozczarowaniu. Warstwa muzyczna czerpie z afroamerykańskiej tradycji, jest różnorodna, ale lekka („Love”). Emocje – a co za tym idzie także wyzwania dla słuchaczy – kryją się w długich monologach. To godne podziwu przestawienie akcentów w pracy świetnej basistki, kompozytorki i wokalistki.

Meshell Ndegéocello, No More Water. The Gospel Of James Baldwin, Blue Note