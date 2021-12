Sploty światów. Lista nominowanych do Paszportów POLITYKI 2021!

Kolejny potrzaskany sezon w polskiej kulturze każe na nią patrzeć jak na system kreatywnych światów – kiedy w jednym jest gorzej, inny utrzymuje twórców, a nas podtrzymuje na duchu. Wspólna jest za to walka o uprawnienia dla artystów.

Paszporty POLITYKI 2021. Nominowani:

Film: Łukasz Grzegorzek, Łukasz Ronduda, Aleksandra Terpińska

Teatr: Iga Gańczarczyk, Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima, Dominik Strycharski

Literatura: Łukasz Barys, Elżbieta Łapczyńska, Grzegorz Uzdański

Sztuki wizualne: Archiwum Protestów Publicznych, Jana Shostak, Mikołaj Sobczak

Muzyka poważna: Piotr Alexewicz, Teoniki Rożynek, Rafał Ryterski

Muzyka popularna: Ralph Kaminski, Paweł Szamburski, Ifi Ude

Kultura cyfrowa: Marcin Borkowski, Tomasz Konrad Ostafin, Anshar Studios

Kultura wspiera się i zasila

Ścieżki paszportowych dziedzin krzyżują się i splatają. Weźmy naszego tegorocznego nominowanego Łukasza Rondudę: przyszedł do kina z galerii sztuki, jako uznany kurator stał się reżyserem, zdobył główną nagrodę na festiwalu w Gdyni. Albo Dominik Strycharski – pierwszy w kategorii teatralnej kandydat muzyczny. Na koncie ma już ilustracje do blisko 100 spektakli. To symbol pewnej tendencji na scenie muzyki improwizowanej – w końcu dla teatru pracował też klarnecista Paweł Szamburski, którego w kategorii Muzyka popularna nasi jurorzy nominowali za działania bliskie duchowi muzyki poważnej. Dla teatru komponuje też Teoniki Rożynek, której przykład pokazuje, jak znaczącą ekspozycję może otrzymać muzyka współczesna w roli ilustracyjnej. Samej artystce przyniosło to nagrodę na festiwalu filmowym w Gdyni.

Polski teatr to ciekawy przykład takiego skrzyżowania: w niewielkiej sali Komuny Warszawa nie tak dawno występował duet Siksa (laureaci Paszportu z zeszłego roku), a później – Jana Shostak w swoistym stand-upie komediowym. Choć nominowana jest w tym roku przez jurorów kategorii Sztuki wizualne, i to za działania nierzadko z pogranicza aktywizmu społecznego. Tego samego pogranicza, na którym działają członkowie Archiwum Protestów Publicznych – 18 fotografek i fotografów, którzy do rangi sztuki wynieśli prowadzenie dokumentacji zdjęciowej tego, co się dzieje wokół nas.

Dziedziny wzajemnie zasilają się pomysłami. Tomasz Ostafin, by stworzyć grę „Papetura”, przygotował przestrzenny obiekt z papieru – coś jak te wystawiane w galeriach. Aleksandra Terpińska podjęła się ekranizacji „Innych ludzi”, książki Doroty Masłowskiej. A jedna z gorętszych dyskusji sezonu dotyczyła tego, czy literaci są w kinie wystarczająco doceniani.

Najważniejszym, co wypełniało czas ludzi kultury – poza samym tworzeniem – była jednak po raz kolejny dyskusja o ich warunkach bytowych i ustawowym umocowaniu uprawnień artystów. Do obiecywanego przez ministra kultury na koniec roku 2020 wprowadzenia projektu odpowiedniej ustawy do Rządowego Centrum Legislacji doszło dopiero w maju 2021 r., później utknął na etapie konsultacji publicznych. I wszystko wskazuje na to, że łatwiej będzie wyhamować pandemię, niż uregulować status zawodowy artysty.

Po raz drugi w historii Paszportów staramy się – dzięki wsparciu naszych sponsorów – choć minimalnie pomóc w tej sprawie, przyznając nagrody finansowe także nominowanym we wszystkich kategoriach. Po raz drugi przyznamy też nagrodę specjalną Kultura Zdalna, której partnerem jest Sebastian Kulczyk. I jak co roku dowiemy się, kto został Kreatorem Kultury – partnerem tej nagrody jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Nazwiska laureatek lub laureatów tych dwóch specjalnych wyróżnień – podobnie jak zwycięzców każdej z siedmiu kategorii – będzie można poznać podczas gali transmitowanej 18 stycznia 2022 r. w telewizji TVN oraz na facebook.com/TygodnikPolityka/ i facebook.com/paszportypolityki.

18 stycznia już po raz 29. wręczymy doroczne nagrody kulturalne „Polityki”. Przedstawiona lista nominowanych to efekt głosowania krytyków i akademików zajmujących się siedmioma dziedzinami, w których przyznajemy Paszporty.