Recenzja wystawy: „Sylwester „Kris” Braun. Fotograf od powstania”

Historycy zajmujący się powstaniem warszawskim skrupulatnie wyliczyli, że jego przebieg i życie miasta w czasie walk rejestrowało na zdjęciach ok. 140 fotografów. Niektórzy czynili to na własny użytek, inni na zlecenie Armii Krajowej. Zasługi kilku z nich były szczególne. Najczęściej wymienia się Eugeniusza Lokajskiego, Eugeniusza Hanemana i właśnie Sylwestra Brauna, którego wystawą Muzeum Warszawy postanowiło uczcić 80. rocznicę wybuchu powstania. Autor wykonał ponad 3 tys. zdjęć powstańczej stolicy, do dziś zachowała się połowa z nich. Wszystkie negatywy w 1981 r. trafiły do zbiorów Muzeum, gdzie zostały starannie opracowane.

Sylwester „Kris” Braun. Fotograf od powstania, Muzeum Warszawy, do 30 grudnia