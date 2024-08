Recenzja wystawy: „Plany na przyszłość 2024”

Nowe obiekty nie mają rzucać na kolana i onieśmielać, ale być funkcjonalne i przyjazne użytkownikom. A przede wszystkim proekologiczne.

Na pierwszy rzut oka ta wystawa powinna zainteresować wyłącznie mieszkańców stolicy i okolic. Wszak gromadzi (i to już po raz 27.) najciekawsze nowe projekty architektoniczne i urbanistyczne, które będą realizowane w Warszawie w najbliższych latach. Począwszy od skromnych, jak domy jednorodzinne, a skończywszy na potężnych, jak budowa niemal nowej dzielnicy na terenach dawnej fabryki FSO. Ale przecież jest to ekspozycja o bardziej uniwersalnym charakterze. Czy tego chcemy, czy nie – w stolicy nie tylko skupiają się problemy gnębiące współczesne miasta, ale też tu rodzą się idee, ujawniają i krzepną nowe trendy. Co mówi o nich tegoroczna wystawa? Po pierwsze, nie oczekujmy nowych architektonicznych ikon. Czas fajerwerków minął, przeważają projekty eleganckie, acz estetycznie powściągliwe.

Plany na przyszłość 2024, Pawilon „Zodiak”, Warszawa, do 3 listopada