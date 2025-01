Recenzja wystawy: „Gabinet sztuki europejskiej. Arcydzieła z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie”

Dość nieoczekiwaną konsekwencją wojny w Ukrainie jest szansa, jaką dostali… rodzimi miłośnicy sztuki. Szybko się bowiem okazało, że muzealne zbiory ze Lwowa czy z Kijowa bezpieczniejsze będą w Polsce niż w tamtejszych magazynach, o salach wystawowych nie wspominając.

Dość nieoczekiwaną konsekwencją wojny w Ukrainie jest szansa, jaką dostali… rodzimi miłośnicy sztuki. Szybko się bowiem okazało, że muzealne zbiory ze Lwowa czy z Kijowa bezpieczniejsze będą w Polsce niż w tamtejszych magazynach, o salach wystawowych nie wspominając. Przy okazji część ewakuowanych dzieł profesjonalnie odnawiają polscy konserwatorzy, za to my możemy je oglądać na wystawach. Kolejna z nich gromadzi malarstwo z wyśmienitej XIX-wiecznej kolekcji ukraińskich przemysłowców Bohdana i Warwary Chanenków. Jest tu kilka prac sygnowanych wybitnymi nazwiskami, co z pewnością okaże się dla widzów magnesem.

Gabinet sztuki europejskiej. Arcydzieła z Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Warwary Chanenków w Kijowie, Zamek Królewski w Warszawie, do 30 marca