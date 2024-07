Puść dziś oczko. Czyli jak pokazać, że mamy dystans, ale śledzimy modowe trendy

Jak pokazać, że mamy do siebie dystans, a jednocześnie z bardzo bliska śledzimy modowe trendy? Nosimy ubrania i buty zrobione z siateczki, a w ostateczności rajstopy typu kabaretki.

Moda wraca do krainy paradoksów. Bo jak inaczej zrozumieć materiał, który okrywając ciało, jednocześnie tego nie robi? Siatka (fishnet), którą pewnie kojarzymy z rajstopami typu kabaretki, święci triumfy, i to w różnych odsłonach (i zasłonach) – jako tkanina ubraniowa, torebkowa, a nawet obuwnicza. Więcej w niej powietrza niż splecionych ze sobą nici; jest też ciekawą tekstylną metaforą czasów szalejących cen i zmniejszającej się siły nabywczej pieniądza. Wszak wielu i wiele z nas zastanawia się, czy nasz portfel – także ten wirtualny – aby nie jest dziurawy, skoro tak szybko z niego wycieka gotówka.

I być może tędy płynęła myśl projektantów, gdy po raz kolejny odkopali siateczkowy materiał i zarzucili nim wybiegi oraz sklepy. Siatkę widzimy u takich marek, jak Balenciaga, Bottega Veneta, ale i u Azzedine’a Alaïi czy Valentino. Kto jest fanem total look, czyli chodzenia na całość, może założyć buty z siatki, wiadome rajstopy lub skarpetki, sukienkę lub bluzę w podobny splot i uzupełnić to sieciowym plecakiem lub torebką. Znawczyni tematu, autorka książki „Holes in the Soul” (Dusza podziurawiona) Valerie Steele, podkreśla, że atrakcyjność rybackiego materiału tkwi właśnie w ironii – jest i go nie ma.