Wysoki finansista o niebieskich oczach. Jak się na TikToku narodził przebój lata

To sympatyczna historia o tym, że nawet w czasach przeładowanego internetu można zostać memem jak za starych czasów.

„Czy właśnie napisałam hit lata?” – tak był podpisany filmik wrzucony na TikToka przez Megan Boni, pseudonim @girl_on_couch, na którym intonuje wpadającą w ucho piosenkę. „Szukam finansisty. Z funduszem powierniczym. 195 wzrostu. Niebieskookiego” („I’m looking for a man in Finance. Trust fund. 6’5, blue eyes”) – powtarzane rytmicznie słowa były satyrą na wymagania wobec partnerów w czasach randek organizowanych przez smartfonowe aplikacje. „DJ-e do dzieła” – dopisała w komentarzu i wiralowa maszyna ruszyła. Od maja, kiedy filmik został opublikowany, odtworzono go 57 mln razy.

DJ-e posłuchali i odpowiedzieli na apel. Nagrane słowa połączyły się z muzyką w licznych remiksach – zarówno amatorów, jak i profesjonalnych twórców, takich jak David Guetta. Pojawiły się też (oczywiście!) parodie, z innymi wymaganiami wobec wymarzonego mężczyzny (lub kobiety). Chwilowym pośmiewiskiem stał się mizoginistyczny mężczyzna pracujący w finansach, który postanowił nagrać filmik o tym, że facetów takich jak on nie interesują takie roszczeniowe pannice.

Tymczasem zgodnie z przypuszczeniem autorki piosenka zaczęła gościć jako hit lata na festiwalach muzyki elektronicznej i w klubach tanecznych. Boni skorzystała ze zdobytej popularności – rzuciła pracę, podpisała umowę z wydawnictwem muzycznym. Pełna wersja piosenki: „Man in Finance (G6 Trust Fund)”, nagrana z brytyjskim duetem Billen Ted, trafiła do serwisów streamingowych.

To sympatyczna historia o tym, że nawet w czasach przeładowanego internetu można zostać memem jak za starych czasów – w zeszłym roku podobną furorę w środowisku zrobiła @madelineargy, która w filmiku zapytała: „Co, do cholery, właściwie robią DJ-e?