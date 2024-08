Ale go pięknie wyjaśnił! Tylko co to właściwie znaczy? Objaśniamy nowe słowa

„Wyjaśnić kogoś” to co najmniej złośliwie podsumować, sprowadzić na ziemię, zwykle jednak chodzi o obnażenie czyjejś głupoty.

Jedni próbują wyjaśnić zagadki wszechświata albo zasady gry w siatkówkę, inni – znaczenia słów. A od kilku lat wyjaśnia się także ludzi. I jest to raczej pejoratywne, a czasem nawet obraźliwe – „wyjaśnić kogoś” to co najmniej złośliwie podsumować, sprowadzić na ziemię, zwykle jednak chodzi o obnażenie czyjejś głupoty, a nawet wyśmianie. Samo wyjaśnianie może przybrać postać – jak podpowiada Miejski.pl – konfrontacji fizycznej lub słownej. Fizyczną sobie darujmy, to rubryka językowa, a nie relacja ze sportów walki. Choć z utarczek słownych groźba fizycznego starcia czasem przebija. Jak rapował Peja: „Mówią: zrób z tym porządek/ Miałbym wyjaśniać gówniarzy?”. Zwykle mamy do czynienia ze zgaszeniem na poziomie języka. Jak w komentarzu z dyskusji o CPK: „Chłop się rozpisał na 8 tweetów, żeby pokrętnie dojść do konkluzji, że to CPK to może jednak nie, a potężny Śledź wyjaśnił go jednym, kulturalnym zdaniem”. Albo w komentarzu dotyczącym jednego z głoszących antynaukowe poglądy publicystów (którego nazwisko – gwoli wyjaśnienia – wycięliśmy, żeby nie reklamować): „Nikt go nie zaorał, nie zniszczył ani nie wyjaśnił. Dopóki ten głąb siedzi w audycjach mainstreamowych mediów, to on jest zwycięzcą”.

Można kogoś „pięknie wyjaśnić” – bez odwoływania się do przemocy, choćby i słownej. Można też zostać wyjaśnionym nie przez człowieka, tylko niezależne od woli jednostki mechanizmy i siły. Tu warto zwrócić uwagę na Elona Muska. Ostatnio wygrażał pozwami firmom, które zdejmują z jego serwisu X swoje reklamy. „Wolny rynek go wyjaśnił?” – drwi z tego polski internauta. W komentarzach do radiowej rozmowy Roberta Mazurka raz cieszono się, że prowadzący „wyjaśnił” posłankę niemającą pojęcia o Zielonym Ładzie, innym razem to jego „wyjaśnił” rozmówca, gdy redaktor jako budowniczych zamku w Lidzbarku Warmińskim pomylił miejscowych biskupów z Krzyżakami.