Góry, organy i wulkany. I to wszystko na Dolnym Śląsku. Radzimy, co zobaczyć

Na Dolnym Śląsku rozciąga się Kraina Wygasłych Wulkanów. Ukryta między Legnicą, Jelenią Górą i Strzegomiem swoją obecność zaznacza Ostrzycą, nazywaną śląską Fudżijamą.

Krainę Wygasłych Wulkanów można byłoby nazwać „krainą łagodności”, bo wysokich szczytów raczej tutaj zdobyć się nie da. Są za to tereny o delikatnych wzniesieniach pochodzących z trzech okresów wulkanizmu. Ich początek sięga ponad 500 mln lat wstecz.

Ostrzycę widać już z daleka. To jeden z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych szczytów w całych Sudetach. Ma łagodny kształt ściętego stożka. Ostrzyca to tzw. nek wulkaniczny, czyli wzgórze zbudowane z lawy zastygłej wewnątrz dawnego wulkanu. Wznosi się na wysokość 501 m n.p.m. Żeby wejść na szczyt, potrzeba ok. 40 min wędrówki całkiem przyjemną, oznakowaną trasą wśród drzew. Droga na Ostrzycę to dobry pomysł na rozpoczęcie podróży po Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów na Dolnym Śląsku, który w tym roku dołączył do prestiżowej rodziny Światowych Geoparków UNESCO.

Kraina Wygasłych Wulkanów to raj dla tych, którzy mają duszę odkrywcy. Na ponad tysiącu kilometrów kwadratowych nie ma chwili na nudę. Są pozostałości po dawnych wulkanach, czyli góry, wąwozy i skały, szlaki turystyczne piesze oraz rowerowe. Epicentrum tej krainy tętni jednak w Dobkowie, malowniczej miejscowości w sercu Sudetów Zachodnich, nazywanej też bramą Krainy Wygasłych Wulkanów. To tutaj w niepozornym budynku znajduje się geocentrum Sudecka Zagroda Edukacyjna, gdzie krok po kroku można odkryć tajemnice wulkanów. Wśród wielu atrakcji niezapomniane wrażenie z pewnością pozostawia specjalna platforma, która symuluje trzęsienie ziemi odczuwalne podczas wybuchu wulkanu. Na każdego śmiałka czekają także Paszporty Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów. Można do nich zbierać pieczątki za udział w warsztatach, noclegi w pensjonatach i wizyty w restauracjach na terenie całej krainy oraz naklejki za odwiedzenie polecanych atrakcji historycznych, wygasłych wulkanów i innych geopunktów.