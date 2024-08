Odlot z gołąbkami. Bez grama mięsa. Przepis z babcinym sznytem

Młoda kapusta wypełniona farszem z ryżem lub kaszą, podana z babcinym sznytem, do tego koperek. I mamy to!

Przepis na wegańskie gołąbki wydaje się skomplikowany i pracochłonny, ale jest to sprawa prosta, łatwa i (nawet) przyjemna. To również idealny sposób na nakarmienie większej liczby gości lub przygotowanie obiadu na kilka dni. Gołąbki bez problemu się bowiem przechowuje i odgrzewa, a nawet po paru dniach niewiele tracą ze swojej aparycji – są jak najbardziej lunch box friendly.

Żona często zwraca mi uwagę, że moje przepisy są nieco zbyt skomplikowane lub wymagają poświęcenia większej ilości czasu, dlatego tym razem ułożyłem przepis tak, by maksymalnie uprościć pracę bez wpływu na efekt. Oto są! Przepis na najprostsze (i jednocześnie dosyć tanie) wegańskie gołąbki.

Najprostsze wegańskie gołąbki (12 sztuk):

• 12 liści kapusty (młodej, włoskiej, białej) – niezbyt duża główka

• 600 g granulatu sojowego (po namoczeniu we wrzątku i odsączeniu przez ok. 10 min), czyli 150 g suchego

• 100 g ugotowanego al dente białego ryżu (można użyć kaszy)

• 3 łyżki sosu sojowego

• 1/3 łyżeczki pieprzu mielonego

• 1 litr wody lub bulionu (może być z kostki lub na szybko uwarzony z resztek)

• 3 łyżki oliwy z oliwek + 3 kulki ziela angielskiego + 3 liście laurowe (jeżeli używacie wody, a nie bulionu)

• łyżka mąki ziemniaczanej (opcjonalnie)

• łyżka roślinnego masła

• 2 łyżki koncentratu pomidorowego

• pieprz, sól, cukier do smaku

Wykonanie:

● Ryż i granulat sojowy po wystudzeniu i odciśnięciu nadmiaru wody mieszamy z sosem sojowym i pieprzem w garnku lub misce. Próbujemy, ewentualnie doprawiamy jeszcze do smaku. Farsz można nieco wyrobić dłonią, ale nie za długo, by całość zachowała teksturę.

● W szerokim garnku zagotowujemy wodę (ma przykrywać dno na kilka centymetrów) i zostawiamy na takim ogniu, by tylko trzymała swoją temperaturę.