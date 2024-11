Jesieniarski sos z dynią. Ten przepis zaskoczy, a dynia ma mało znane atuty

Dynia sama w sobie ma niewiele smaku, posiada za to atuty, których inne warzywa nie mają. Warto je pokazać.

Na pomarańczową królową jesieni mam kilka niezawodnych sposobów, podzielę się jednym z łatwiejszych, a jednocześnie najbardziej popularnych i skutecznych, zwłaszcza gdy do dyni trzeba kogoś przekonać. Dynia bowiem sama w sobie ma niewiele smaku, posiada za to atuty, których inne warzywa nie mają – jest bombą witamin i mikroelementów (zawiera m.in. witaminę A, C, magnes i potas), łatwo się ją obrabia (piecze, gotuje, smaży), nie potrzebuje długiej obróbki i oczywiście ma kolor, który perfekcyjnie wkomponowuje się w jesieniarską estetykę.

Poniższy przepis na sos z pieczonej dyni i masła orzechowego na pewno zaskoczy połączeniem smaków. Jest wybitnie uniwersalny: może odnaleźć się na naszych stołach jako dodatek, danie główne, a po rozrzedzeniu może być kremem lub zupą. Podejrzewam, że gdyby dodać odpowiednią ilość mąki, można by z niego również ukręcić dyniowe gnocchi.

***

Sos z pieczonej dyni i masła orzechowego:

(ok. 8–10 sporych porcji)

• 500 g dyni – już po obraniu i wydrążeniu (najlepiej hokkaido)

• 3 ząbki czosnku (rozgniecione, nadal ze skorupką)

• 1–2 małe cebule (obrane, pokrojone w ćwiartki)

• 5 łyżek oliwy

• kilka szczypt soli

• nieco pieprzu (najlepiej świeżo mielonego)

• 250 ml bulionu warzywnego (może być z kostki)

• 500–1000 ml neutralnego, niesłodzonego mleka roślinnego

• 5 łyżek masła orzechowego

• 3 łyżki pasty miso (lub sosu sojowego, ale rekomenduję miso)

• 2 łyżki płatków drożdżowych

• łyżka zmielonych suszonych grzybów (opcjonalnie)

• 1–2 łyżeczki wędzonej papryki

• łyżeczka cynamonu w proszku

• 1 cm startego świeżego korzenia imbiru

• trochę płatków chili lub chili w proszku – do smaku

Do podania:

• sok z limonki

• posiekana kolendra

• olej chili (lub coś zaostrzającego smak)

• podprażone, posiekane orzechy ziemne

• spaghetti, makaron z konjaca, tagliatelle, pampuchy, kluski śląskie, kopytka, ryż, pieczywo – sos z pieczonej dyni i masła orzechowego nadaje się do wszystkiego.