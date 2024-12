Daj jej gotować! Będzie sztos. Objaśniamy nowe słowa

„Gotować” od dawna oznaczało przygotowywanie różnych rzeczy, nie tylko posiłków w kuchni.

Let him cook to modny zwrot, który nie musiał do nas trafiać z obszaru anglosaskiego. Wystarczyłby rzut oka do słowników i do klasyki literackiej: „gotować” od dawna oznaczało przygotowywanie różnych rzeczy, nie tylko posiłków w kuchni. Można było – jak u Mickiewicza – „zginąć na zajeździe, gotując powstanie”. Albo utkwić w gotowalni, czyli pomieszczeniu służącym do toalety, strojenia się. Angielski czasownik to cook kojarzy się tyleż z kuchnią, ile z serialem „Breaking Bad” i gotowaniem metamfetaminy. Nowe znaczenie zaproponował w 2010 r. raper Lil B, rzucając hasło Let that boy cook jako określenie sytuacji, gdy ktoś coś robi dobrze. Metafora gotowania jest w świecie muzyki obecna od dekad – już Miles Davis mówił o biegłości w grze jako gotowaniu (stąd tytuł albumu „Cookin’ with the Miles Davis Quintet” z 1957 r.). I do dziś gotuje się muzyczne podkłady w hip-hopie, czego dowodem najnowszy polski przebój „Monopol” SVM!R-a: „Brat mi ugotował beat, zamieniam wszystko w złoto”.

Fraza Let him / her cook stała się memem, po czym przeszła do potocznego języka jako coś w stylu „daj mu / jej działać, robić swoje” (tak to definiuje słownik miejski.pl), często łącząc się z sytuacjami flirtu, choćby i nieporadnego. Wraca też w kontekstach sportowych. Na przykład w futbolu w dyskusji o tym, czy kontuzje belgijskiego napastnika Lukaku wpłyną nieodwołalnie na jego formę. „Daj mu gotować w tym sezonie” – brzmi odpowiedź. Z kolei po kontrowersyjnej prezentacji szkolnej katechetki, w której – jak odnotowywał pewien internauta – uznała serwis Discord za portal randkowy dla homoseksualistów, „Fortnite’a” za grę promującą transseksualizm, a „League of Legends” za reklamę satanizmu, jeden z komentarzy brzmiał: „Daj jej gotować”.