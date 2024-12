Odmrażanie Mariah to już mem i tradycja. Tak jak w Polsce odmrażanie Maryli

Jeśli zima, to pora wyciągnąć z hibernacji Mariah Carey, żeby mogła zaśpiewać swój świąteczny hit.

„Patrz Bożenko – kwiecień, zaraz lato zleci, Wszystkich Świętych i znowu zima będzie” – głosi popularny mem. A jeśli zima, to pora wyciągnąć z hibernacji Mariah Carey, żeby mogła zaśpiewać swój świąteczny hit „All I Want For Christmas Is You”. Piosenka, która pochodzi z wydanego 30 lat temu albumu „Merry Christmas”, weszła do kanonu sezonowych klasyków. Wokalistka napisała również inspirowaną nią książeczkę dla dzieci, na podstawie której w 2015 r. powstał film animowany. Mimo bogatej kariery i statusu divy za sprawą tego wszechobecnego przeboju Mariah Carey dołączyła do grupy artystów kojarzonych głównie ze śniegiem, choinkami i dzwoneczkami, jak Michael Bublé.

Memy o ich „odmrażaniu” krążą po sieci od lat, stając się częścią tradycji zupełnie jak same świąteczne przeboje czy filmy. Od jakiegoś czasu artystka sama bierze udział w zabawie – w tym roku zaraz po Halloween wystąpiła na TikToku w reklamie: parodii „Rodziny Addamsów”, w której krzyczy „Już czas!” i zamienia się w swoją mikołajkową wersję. W Polsce w podobny sposób żartuje się z dorocznego sylwestrowego występu Maryli Rodowicz – i w podobny sposób polska gwiazda zaakceptowała żarty z „odmrażania Maryli”.

Powoli zanika natomiast inna świecka tradycja: wyzwanie polegające na tym, żeby jak najpóźniej (a najlepiej wcale) usłyszeć inny świąteczny hit, „Last Christmas” duetu Wham!. Zabawa przypominała słynny rickrolling, czyli trollowanie przez wysyłanie linku do piosenki „Never Gonna Give You Up” Ricka Astleya. To drugie skończyło się odnowieniem kariery piosenkarza, który zmierzył się z memem i wyszedł obronną ręką. Podobnie po znużeniu „Last Christmas” przyszedł czas na ponowne docenienie utworu – w świątecznym programie „A Nonsense Christmas” jego cover wykonały gwiazdy mijającego roku: Sabrina Carpenter i Chappell Roan.