Teksańskie chili. Chili sin carne w wersji deluxe, bez mięsa (ani trochę go nie brakuje)

Wegańska wersja meksykańskiego specjału rozgrzewa i syci. Tego nam właśnie trzeba, kiedy nadciąga zimowy chłód.

Dania jednogarnkowe to podstawa jesienno-zimowego comfort food. Gęste zupy i sosy na bazie sezonowych warzyw, wypełnione smakiem i ładunkiem energetycznym, kojarzą się z domem rodzinnym. Jednym z moich ulubionych dań tego typu jest chili sin carne w stylu teksańskim. Pikantność tej potrawy przywodzi na myśl początki poszukiwania przeze mnie smaków, które znałem z domu. Kiedyś zdecydowałbym się pewnie na chili con carne, ale dziś jestem w stanie przygotować to danie bez mięsa – i ani trochę go nie brakuje.

Poniższy przepis to chili z roślinnym mięsem mielonym, bliską autentyczności mieszanką papryk i przypraw oraz kilkoma sekretnymi składnikami. To najlepsza wersja tego dania, jaką do tej pory wypracowałem, i z dumą się nią dzielę.

***

Chili sin carne: wersja deluxe (przynajmniej 8–10 porcji)

Składniki:

• 1 i 1/2 średniej cebuli

• 2–3 papryczki jalapeńo

• 6 ząbków czosnku

• 3–4 suszone papryki guajillo

• 3–4 suszone papryki ancho

• 2 papryki chipotle wraz z sosem (lub 2 dodatkowe papryki ancho, jeżeli nie chcemy wersji pikantnej)

• 2–3 puszki dowolnej fasoli (około 500–800 g bez zalewy) – ja używam czerwonej lub pinto

• 3 puszki pomidorów w kawałkach lub pulpy (np. Mutti Polpa)

• 500 g roślinnego mięsa mielonego lub namoczona paczka granulatu sojowego (ok. 500–600 g po odciśnięciu wody, jeżeli używamy niemięsa, to nie solimy chili – doprawiamy dopiero na koniec)

• 500 ml wrzątku

• 500 ml bulionu warzywnego

• 2 łyżki mielonego kuminu

• 2 łyżki mielonych ziaren kolendry

• 2 łyżeczki mielonej słodkiej papryki

• 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu

• łyżka mielonych suszonych grzybów shitake (możemy je zastąpić łyżką sosu sojowego, ale wówczas solimy dopiero po ugotowaniu)

• 6 ziaren kawy

• 4 kawałki mocnej, ciemnej czekolady (min.