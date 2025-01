19 stycznia TikTok w USA zgasł na kilkanaście godzin, po czym wrócił, dziękując prezydentowi Trumpowi za wsparcie.

TikTok, platforma do pokazywania krótkich form wideo, ma osiem lat. Od pięciu amerykański rząd straszy jej zamknięciem. Powodem są obawy, że stojąca za aplikacją chińska firma ByteDance jest powiązana z władzami, które mogą wpływać na obywateli i zachodnią politykę. Aplikacja, jak inne czasów „kapitalizmu inwigilacji”, zbiera dane użytkowników – rządy i korporacje (takie jak Meta) po prostu nie lubią konkurencji. 19 stycznia TikTok w USA zgasł na kilkanaście godzin, po czym wrócił, dziękując prezydentowi Trumpowi za wsparcie.

Zanim nadszedł ten sądny dzień (i polityczny teatr, sprawa jest rozwojowa), Amerykanie już żegnali się z aplikacją. Jedni do sprawy podeszli bardzo poważnie – platforma stała się miejscem, w którym zwyczajnie zarabiają na życie, promują swoją działalność rzemieślniczą lub artystyczną, publikują skecze i muzykę, prowadzą działalność polityczną czy edukacyjną. Twórczyni, która do tej pory robiła śmieszne miny i tańczyła do wesołych piosenek, zaczęła nagrywać filmy o wolności słowa i prasy.

Inni byli mniej serio. „Ostatni trend na amerykańskim TikToku” – pożegnanie z chińskim szpiegiem. „Żegnaj, mój chiński szpiegu” – mówili z teatralnym smutkiem użytkownicy, a potem dziękowali po mandaryńsku (dzięki translatorowi) za wspólne lata. „Amerykański szpieg doniósł na mnie do skarbówki, a chiński zdiagnozował mi ADHD”, opowiadała tiktokerka. W tym zdaniu zawiera się świadomość, że nie można ufać żadnym aplikacjom i rządom (afera Cambridge Analytica jest starsza od TikToka!), a także refleksja o doskonałości algorytmu, który łączył ludzi z ich zainteresowaniami i potrzebami (na dobre i na złe).

Twórcy podeszli też do sprawy praktycznie i podają serwisy, w których fani nadal mogą oglądać ich treści.