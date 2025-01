Jego wysokość Nowy Jork. Oto pięć obiektów, z których najlepiej go podziwiać

Manhattan widziany z góry uzależnia od pierwszego spojrzenia. Oto pięć obiektów, z których najlepiej go podziwiać.

Zachwycająca, imponująca, piękna – każde ze słów pasuje do panoramy Nowego Jorku. Jednak trafniejszym określeniem jest „odurzająca”, bo gdy już zostawisz za drzwiami windy ekspresowej wielkomiejski zgiełk, wyjedziesz kilkaset metrów nad ziemię i spojrzysz na Manhattan, prawdopodobnie zastygniesz z nosem przy szybie. Równie prawdopodobne, że przypomnisz sobie hit Jaya-Z i Alicii Keys „Empire State of Mind”: „Concrete jungle where dreams are made / There’s nothin’ you can’t do” o betonowej dżungli, w której marzenia się spełniają i wszystko jest możliwe.

Ponad 6 tys. wieżowców, w tym kilkaset drapaczy chmur, upchnięte na niespełna 20 km kw. Środkowego i Dolnego Manhattanu (Górny Manhattan jest „niższy”), musi robić wrażenie. Dlatego wizyta na jednym z pięciu głównych tarasów widokowych to obowiązkowy punkt wyprawy. Każdy gwarantuje zupełnie inną perspektywę – zbliżenie na konkretny wycinek Nowego Jorku.

Jego wysokość Empire State Building to ikona i najstarszy obiekt z możliwością podziwiania panoramy miasta. Ma dwa tarasy widokowe: na 86. i 102. piętrze (320 i 381 m nad ziemią). Centralne położenie przy Piątej Alei na Środkowym Manhattanie pozwala z jednej strony przyjrzeć się z bliska najgęściej zabudowanej części miasta, z drugiej złapać szeroką perspektywę. Czuć dominację budynku, który od lat 30. XX w. dosłownie spogląda z góry na Nowy Jork. Do tego jeszcze klimat art déco. Brakuje tylko… widoku na Empire State Building.

Doskonałym miejscem do podziwiania panoramy uwzględniającej wieżowiec jest taras widokowy Top of The Rock w kompleksie Rockefeller Center, a dokładnie w budynku 30 Rockefeller Plaza. Poziom widokowy znajduje się na 70. piętrze, a jego dużym atutem jest odkryty taras pozwalający obejrzeć miasto i zaczerpnąć świeżego powietrza.