Zbliżamy się do wielkiego skoku technologii. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Dopełnia się technologiczna rewolucja, która niesie nam długowieczność, tanią i czystą energię oraz powszechny dobrobyt – jak chcą jej entuzjaści. Dlaczego więc nie czujemy, że żyjemy w najlepszych czasach?

Ray Kurzweil jest geniuszem mającym na koncie liczne wynalazki. Za swoje zasługi uhonorowany został amerykańskim Narodowym Medalem Technologii i Innowacji, najwyższym wyróżnieniem w tej dziedzinie w Stanach Zjednoczonych. Na co dzień pracuje w Google jako główny badacz i „wizjoner sztucznej inteligencji”. Po godzinach zastanawia się nad tym, co on i jego koledzy inżynierowie robią w podobnych do Google firmach.

Jego wniosek jest prosty – nieuchronnie zbliżamy się do technologicznego skoku o wymiarze ewolucyjnego przełomu, kiedy człowiek zintegruje się z technologią, dając początek nowej formie życia gatunkowego. Życia wolnego od trosk materialnych i chorób oraz strachu przed śmiercią. Szykujmy się do osobliwości, nadejdzie szybciej, niż się wydaje. Taka jest bowiem obiektywna logika przyspieszającego postępu naukowo-technologicznego.

Kurzweil po raz pierwszy opisał swoją wizję w szczegółach w książce „Nadchodzi osobliwość” w 2005 r. Po 19 latach wydał aktualizację „The Singularity is Nearer” (Osobliwość jest bliżej). W tym czasie cena jednostki komputerowej mocy obliczeniowej zmalała 11,2 tys. razy. W 2005 r. nie było jeszcze smartfonów, a pierwsze próby samochodów jeżdżących samodzielnie kończyły się katastrofami na pustynnych poligonach. Dziś kolejne miasta dopuszczają do ruchu autonomiczne taksówki, wieszcząc ponurą przyszłość dla setek tysięcy zawodowych kierowców. Sceptycy zwracają uwagę, że pojazdy te ciągle nie uzyskały pełnej samodzielności, a właśnie skok od ograniczonej do całkowitej autonomii jest najtrudniejszy.

Ilość w jakość

To prawda, odpowiada Kurzweil i przypomina, że odpowiedzią jest przyspieszająca wykładniczo logika postępu technicznego, widoczna najbardziej w systemach informatycznych.