To jeszcze nie koniec

Ile edukacji seksualnej w edukacji zdrowotnej? Zaglądamy do programu nowego szkolnego przedmiotu, który nie podoba się prawicy i biskupom. Treści związane z dojrzewaniem i zdrowiem seksualnym stanowią de facto jedną dziesiątą całości. To podstawowa wiedza na temat ludzkiej fizjonomii, ale też zjawisk i zagrożeń (grooming, sexting, pornografia). Zastraszanie zadziałało – przedmiot nie będzie obowiązkowy. – Chcieliśmy edukacji bez polityki, a mamy polityczną młóckę bez edukacji – puentuje Jarosław Pytlak, dyrektor Zespołu Szkół STO Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie i autor bloga „Wokół szkoły”.

Elona Muska z Donaldem Trumpem łączy i to, że nie umie przegrywać . A na kantowaniu przyłapali go właśnie gracze. Twórca Tesli i właściciel platformy X szybko znalazł się w gronie najlepszych graczy „Diablo IV”, jest też rzekomo fanem „Path of Exile 2”. Chętnie przechwalał się osiągnięciami, więc inni użytkownicy postanowili te wyczyny zweryfikować. „Sprawiał wrażenie, jakby po raz pierwszy widział na oczy własną postać i mechanikę gry”, pisze na polityka.pl Michał Tomasik. Gracze mają teraz satysfakcję: na rakietach kosmicznych może się nie znają, ale w grze nie dadzą się oszukać.

Studniówka nie jest już szkolną imprezą – za organizację balu i młodzież odpowiedzialność biorą na siebie rodzice. „Dzisiaj nastolatki idą na studniówkę pewnym krokiem i bawią się na całego, natomiast struchlali i niepewni, jak mają się zachować, są nauczyciele” – zdradza Dariusz Chętkowski, belfer i bloger POLITYKI. Głośny był przypadek uczennicy z Włocławka, która przyszła na bal w tzw. nagiej sukience (która więcej odsłania, niż zasłania). Zawrzało i w sieci, i w pokojach nauczycielskich. A najlepiej bawiła się młodzież.

Do wyścigu o prezydenturę włączył się właśnie Krzysztof Stanowski, kontrowersyjny twórca Kanału Zero. Nie chce wprawdzie wygrać, tylko udowodnić, że „nie ma na kogo głosować”. Tę kandydaturę można zlekceważyć jako stały element wyborczego folkloru, ale i poddać analizie: komu Stanowski podbierze głosy? Na polityka.pl publikujemy dwugłos w tej sprawie. Zdaniem Jana Hartmana powody do obaw ma Karol Nawrocki, a jeszcze większe Sławomir Mentzen. W ocenie Michała Tomasika „ostatnią rzeczą, którą powinien robić sztab Rafała Trzaskowskiego, to cieszyć się na informacje o starcie showmana”.