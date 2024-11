Wszystkie afery PISF. Karolina Rozwód odsłania kulisy swojego odwołania

Jakie były prawdziwe powody odwołania szefowej PISF? Jaki obraz polskiego środowiska filmowego wyłania się z tej i wielu innych afer, o jakich było głośno w mijającym roku? Janusz Wróblewski rozmawia w naszym podkaście z Karoliną Rozwód.

Mam złe przeczucia co do dalszego losu PISF. Nie wiem, czy po tym, co się stało, znajdzie się chętny, by pokierować tą instytucją w sposób transparentny – mówi w rozmowie z Januszem Wróblewskim Karolina Rozwód, która pełniła funkcję dyrektorki Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez zaledwie cztery miesiące. Po wygraniu konkursu na to stanowisko z dnia na dzień na początku listopada została odwołana przez ministrę kultury Hannę Wróblewską z powodu „wykrycia wielu nieprawidłowości” i „działania na szkodę Instytutu” – o czym szefowa resortu poinformowała nieco później w wywiadzie udzielonym PAP.

Jakie były prawdziwe powody odwołania Karoliny Rozwód i komu na tym zależało? A także o roli ministerstwa kultury w sprawowaniu władzy w PISF i o tym, jaki obraz polskiego środowiska filmowego wyłania się z tej i wielu innych afer, o jakich było głośno w mijającym roku – na te pytania próbujemy odpowiedzieć w podkaście „Kultura na weekend”.

***

