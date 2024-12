Co sensownego można zrobić w szkole ze smartfonem?

Smartfony w szkołach to nie tylko gadżet – mogą zastąpić brakujące laboratoria, pomagając w pomiarach światła czy obserwacjach przyrody. O ich edukacyjnych zastosowaniach mówi dr Ilona Iłowiecka-Tańska z Centrum Nauki Kopernik, z którym przygotowaliśmy ten odcinek podkastu „Nasza szkoła”.



Dyskusja wokół nowych technologii w nauczaniu skupia się na tym, czy korzystanie ze smartfonów w szkole powinno być dozwolone, czy nie. Na razie nie zanosi się na centralną decyzję władz w tej sprawie. Wiele osób zwraca uwagę, że całkowita rezygnacja z urządzeń elektronicznych mogłaby okazać się zbyt dalekim krokiem i ograniczyć możliwość przygotowania młodych ludzi do życia we współczesnym świecie. Tak też widzą to eksperci Centrum Nauki Kopernik, którzy przyglądają się temu, jak telefony i tablety wykorzystywane są dziś i jak wykorzystywać je lepiej. We wciąż niedostatecznie wyposażonych szkołach za pomocą tych urządzeń można nie tylko prowadzić prezentacje czy quizy, ale też wykonywać pomiary na lekcjach fizyki czy biologii, przetwarzać multimedia na zajęciach artystycznych, a wreszcie zbierać opinie od uczniów prowadząc anonimowe ankiety.

O wyzwaniach, dobrych praktykach i scenariuszach wykorzystania smartfonów w nowym odcinku podkastu „Nasza szkoła” Joanna Cieśla rozmawia z dr Iloną Iłowiecką-Tańską z Centrum Nauki Kopernik.





