Ferie, przerwy, wakacje. Lepiej częściej i krócej czy rzadziej i dłużej? I czy wiek ma znaczenie

Czy odpoczynek częściej, ale krócej, to klucz do lepszej regeneracji? Joanna Cieśla rozmawia z psychologiem Maciejem Frasunkiewiczem o tym, jak zaplanować przerwy, by uniknąć wypalenia i odzyskać energię.



W podkaście edukacyjnym „Nasza szkoła” Joanna Cieśla rozmawia z Maciejem Frasunkiewiczem, psychologiem szkolnym ze Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 7 i wykładowcą Uniwersytetu SWPS, o tym, jak efektywnie odpoczywać i unikać zarówno wypalenia, jak i stagnacji. Badania naukowe wskazują, że optymalny czas na przerwy od rutyny to co sześć–osiem tygodni – wówczas nawet krótki, tygodniowy odpoczynek może pomóc w pełnej regeneracji i złapaniu dystansu. W rozmowie analizujemy również potrzeby młodzieży i dorosłych, pokazując, że długie wakacje po zakończeniu ważnego etapu życia, np. roku szkolnego, mają swoje uzasadnienie, ale ich zbyt duża długość może działać niekorzystnie. Jak zatem planować przerwy, by były efektywne, a jednocześnie nie powodowały dezorganizacji życia codziennego? Frasunkiewicz dzieli się swoimi doświadczeniami z pracy z uczniami i rodzicami, podpowiadając, jak równoważyć intensywny rytm nauki i pracy z potrzebą wypoczynku. *** Dziękujemy, że słuchasz naszych materiałów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.