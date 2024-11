Samorzecznicy – kto to jest? I co to właściwie znaczy być w spektrum autyzmu

O samorzecznikach słyszymy ostatnio dosyć często, głównie przy okazji rozmów o spektrum autyzmu i innych formach neuroatypowości. Co to znaczy, wyjaśniają Urszula Dawgiałło i Łukasz Majek ze Stowarzyszenia Samorzecznicze Spektrum Neuroróżnorodności.

Urszula Dawgiałło i Łukasz Majek ze Stowarzyszenia Samorzecznicze Spektrum Neuroróżnorodności opowiadają o tym wszystkim – także na podstawie własnych życiowych historii. Ale rozmawiamy też o tym, co to właściwie znaczy być w spektrum autyzmu: jak osoby o takiej konstrukcji odbierają świat (i jak wielkie są różnice także między nimi!), z czym się mierzą i co musi się stać, żeby mogły rozwijać się, tworzyć, wchodzić w relacje z innymi i cieszyć się życiem.

Można powiedzieć, że te wyzwania mają już charakter masowy. Według ubiegłorocznych danych NFZ osób z diagnozą autyzmu było w Polsce ponad 130 tys. To tylko część tej grupy. Wiele innych osób poddaje się diagnozom w placówkach i poradniach poza systemem publicznym – bo jego działanie, jak mówią, jest ponad możliwości ich układów nerwowych.

