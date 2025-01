Najsmutniejszy poniedziałek w roku. Czym jest blue monday (a czym nie jest)? Fakty, mity, podpowiedzi

O wymyślonym „najsmutniejszym dniu w roku”, naukowo potwierdzonych przyczynach zimowego przygnębienia i skutecznych metodach na poprawę samopoczucia opowiada dr Magdalena Nowicka z Uniwersytetu SWPS w rozmowie z Joanną Cieślą.

W tym odcinku „Podkastu psychologicznego” rozmawiamy o micie „blue monday” – „najsmutniejszego dnia w roku” – oraz o prawdziwych przyczynach zimowego przygnębienia. Koncepcja „smutnego poniedziałku” została wymyślona przez psychologa z Uniwersytetu Cardiff Cliffa Arnalla na zlecenie biura turystycznego. Arnall twierdził, że opracował wzór matematyczny uwzględniający pogodę, motywację oraz potrzebę podjęcia działania, z którego miało wynikać, że trzeci poniedziałek stycznia to dzień wyjątkowo trudny dla samopoczucia. Chociaż autor sam wielokrotnie przyznał, że był to jedynie chwyt marketingowy, idea zdobyła ogromną popularność – być może dlatego, że częściowo pokrywa się z rzeczywistością zimowych spadków nastroju, które potwierdzają również badania naukowe.

Dlaczego w środku zimy tak często dopada nas melancholia? Jak na nasze samopoczucie wpływa brak światła, niskie temperatury i mniejsza aktywność? Co możemy zrobić, aby sobie z tym radzić i nie poddawać się przygnębieniu? Dr Magdalena Nowicka z Uniwersytetu SWPS – psycholożka, diagnostka i psychoterapeutka – wyjaśnia, co faktycznie działa, a co jest jedynie mitem. Rozmawiamy o strategiach, które pomagają przetrwać trudne miesiące, i sposobach na to, by zadbać o siebie, nawet gdy pogoda za oknem temu nie sprzyja.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki”, i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.