Rumunia: kraj paradoksalny. Mroczny, tajemniczy, słabo znany

Gdy myślimy o Rumunii, staje nam przed oczami Vlad Palownik, ubrany w kostium hrabiego Drakuli, oraz komunistyczny dyktator Nicolae Ceaușescu. To już czyni jej obraz mrocznym i tajemniczym, ale też pokazuje, jak mało wiemy o historii tego kraju.

Bogumił Luft, publicysta, były ambasador w Rumunii i Mołdawii, autor książki „Rumun goni za happy endem” oraz kilku artykułów w Pomocniku Historycznym „Dzieje Rumunów”, opowiada o wielu rumuńskich paradoksach. Nie tylko o tym, skąd się wzięli Rumuni, ale też kto jest największym rumuńskim bohaterem narodowym, czy niemiecka mniejszość w Siedmiogrodzie jest jednolita oraz jak to się stało, że król Michał I, którego zmuszono do abdykacji w 1947 r. i większość życia spędził na wygnaniu, tuż przed śmiercią wrócił do Rumunii w glorii i chwale. Oraz dlaczego koło zamku Bran nie powstał park rozrywki hrabiego Drakuli, mimo że wokół Vlada Palownika powstał cały turystyczny przemysł.

