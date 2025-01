Miasto, rowery i aktywizm według Janka Mencwela. Rowery, nie bajki (seria ekstra)

O pasji do rowerów, miejskim aktywizmie i roli, jaką rowery odgrywają w zmianie miasta, Juliusz Ćwieluch i Filip Springer rozmawiają z Janem Mencwelem, aktywistą miejskim, rowerzystą i autorem książek. Odcinek powstał we współpracy z Antymaterią i Instytutem Reportażu.

Podkast „Rowery, nie bajki” wkracza na nowy poziom – staje się EKSTRA! W ramach współpracy Antymaterii oraz Instytutu Reportażu powstała seria pięciu wyjątkowych spotkań rowerowo-podkastowych, której gospodarzem jest Juliusz Ćwieluch, wspierany przez Filipa Springera z Instytutu Reportażu.

Zimowa Rozgrzewka z Antymaterią i Instytutem Reportażu to cykl comiesięcznych wydarzeń, które odbywają się od grudnia do kwietnia. Raz w miesiącu wspólnie zapraszamy na unikatową przejażdżkę po Warszawie autorską trasą naszych rozmówców, a następnie spotykamy się w Faktycznym Domu Kultury, by przy gorących dyskusjach zastanowić się, jak naprawiać świat z pomocą rowerów.

Dla tych, którzy nie mogli do nas dołączyć, przygotowaliśmy tę serię podkastów. W pierwszym odcinku naszym gościem jest Jan Mencwel – aktywista miejski, zapalony rowerzysta, autor książek „Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać” oraz „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”.

***

Dziękujemy, że słuchasz naszych podkastów. Powstają one dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Ciesz się dostępem do wszystkich, także specjalnych materiałów „Polityki” i dołącz do grona prenumeratorów Polityka.pl.