Czy będzie „efekt Trumpa” w Polsce? PiS się cieszy. Ale i obóz Tuska wyciąga wnioski

PiS bardzo liczy, że teraz wzmocnią się w naszym kraju narracje konserwatywne. O powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu Karolina Lewicka rozmawia z dziennikarzami „Polityki”: Łukaszem Wójcikiem i Rafałem Kalukinem.

Donald Trump powraca do Białego Domu, a świat zastanawia się, jaka będzie ta druga prezydentura. „Przyszłość jest niepewna i to mnie właśnie uspokaja” – mawiała Tove Jansson i chyba właśnie tym tropem poszedł jakiś czas temu polski premier, zwracając uwagę, że skoro Trump będzie nieprzewidywalny, to przecież nie tylko dla przyjaciół, lecz także dla wrogów. I to może być jakaś pociecha.

Czy będzie efekt Trumpa w Polsce? PiS bardzo liczy, że za sprawą tej prezydentury wzmocnią się w naszym kraju narracje konserwatywne. „Wind of change. Wieje coraz szybciej w stronę Polski” – napisał w social mediach Mateusz Morawiecki. A i obóz władzy chyba wyciąga wnioski, głównie z amerykańskiej kampanii wyborczej.

O powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu Karolina Lewicka rozmawia z dziennikarzami „Polityki”: Łukaszem Wójcikiem, szefem działu zagranicznego, oraz publicystą politycznym Rafałem Kalukinem.

