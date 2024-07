W co gra Kosiniak-Kamysz

Między bajki można włożyć tłumaczenia, że ludowcy zablokowali depenalizację aborcji ze względu na wartości. Nie uwierzę, że to sumienie nakazuje Kosiniakowi ścigać bliskich wspierających kobiety w trudnym dla nich momencie.

Nieraz już słyszeliśmy, że PSL w historycznej formule partii chłopskiej nie ma sensu i musi przeobrazić się w nowoczesną partię ludową. Był czas, kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz wydawał się bliski urzeczywistnienia tej wizji. Dobra kampania prezydencka nie dała mu wprawdzie wyniku, na jaki zasługiwał, ale pozwoliła zbudować pozytywny wizerunek poza matecznikiem ludowców. Pokazywał to wyraźnie pozornie egzotyczny sojusz z partią Hołowni. O ile Hołownia nie miał czego szukać wśród wyborców PSL, o tyle Kosiniak wzbudzał dużą sympatię w elektoracie Polski 2050. Zdaje się, że właśnie porzucono tę strategię.

W ostatnich dniach działania PSL i wypowiedzi jego lidera wskazują na polityczny zwrot w stronę prawicy. I to nie tej nowocześnie konserwatywnej, która akcentuje przywiązanie do wartości, akceptując prawa mniejszości oraz równouprawnienie kobiet. Nie chodzi tylko o storpedowanie głównie głosami PSL projektu depenalizacji aborcji oraz buńczuczne zapowiedzi powtórki z rozrywki w razie kolejnej próby przeforsowania ustawy. To także zaczepki i prowokacje pod adresem Lewicy, jak również wypowiedzi Kosiniaka o tym, że dla PSL ważniejsi są wyborcy niż trwanie koalicji. Do tego dodajmy wypowiedź o tym, że Ukraina nie może zostać przyjęta do UE bez rozwiązania z Polską kwestii wołyńskiej. To już nawet nie jest prawicowość pisowska. To już jest licytowanie się w sprawie Ukrainy z Konfederacją. Wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew polskiej racji stanu. O co chodzi Kosiniakowi?

Między bajki można włożyć tłumaczenia, że ludowcy zablokowali depenalizację aborcji ze względu na wartości. Nie uwierzę, że to sumienie nakazuje Kosiniakowi ścigać bliskich wspierających kobiety w trudnym dla nich momencie. Zresztą zawodowy polityk wyposażony jest nie tylko w zapasową wątrobę, ale także elastyczny kręgosłup i sumienie do wielokrotnego czyszczenia.