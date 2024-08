Remis z Francuzami

Najlepiej by było samemu zorganizować igrzyska i spojrzeć na siebie z takim dystansem jak Francuzi, ale wiemy, że to jest trudniejsze, niż ograć w siatkówkę panów Le Goffa i Clévenota. Wyjdźmy więc naprzeciw gospodarzom igrzysk i w ostatecznym rozrachunku przyjmijmy remis.

Coś się Francuzom udało. I wiedzieliśmy o tym od razu – jeszcze podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, skonstruowanej tak, żeby poszczególne sceny wypełniły gotowe internetowe memy i żeby w ramach rozgrzewki przed zawodami podgrzać dyskusje w środku lata. W demonstracji kontrolowanego dystansu do własnej kultury Paryż konkurował z Londynem z 2012 r.: śpiewającą ściętą głową Marii Antoniny z metalowym zespołem Gojira w tle, a do tego – jak zachwycali się komentatorzy – otwartością; całkiem międzynarodowym gronem gwiazd.

Co prawda francuski episkopat (o którego istnieniu przy tej okazji sobie przypomnieliśmy) wyraził oburzenie, że widowisko „drwiło z chrześcijaństwa”, jednak w mediach nad Sekwaną (której oczyszczanie stało się na dwa tygodnie tematem żartów) przeważały nastroje triumfalne. „Spektakl okazał się sukcesem” – pisała Dominique Nora na łamach „Le Nouvel Obs”, a przepytywany przez ten tygodnik wybitny historyk Georges Vigarello przeniesienie widowiska ze stadionu nad rzekę uznał za ilustrację nowej wrażliwości: „To nie jest zmiana dekoracji, to zmiana kulturowa”. Kiedy już pierwsi sportowcy ruszali do rywalizacji, a znicz zapłonął (albo raczej został zapalony, w końcu był elektryczny), francuscy publicyści utwierdzali się w przekonaniu, że tamtejsza soft power może znowu błyszczeć.