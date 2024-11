Aleksander Kwaśniewski o efekcie Trumpa i o tym, jakiego prezydenta potrzebuje teraz Polska

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP, kończący właśnie 70 lat, o wyborach w Stanach Zjednoczonych oraz o tym, czy da się jeszcze uratować polski urząd prezydencki.

ALEKSANDER KACZOROWSKI: – Panie prezydencie, co zwycięstwo Donalda Trumpa oznacza dla Polski i regionu? To fundamentalna zmiana?

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI: – Raczej tak. Trump nawet według jego zwolenników jest człowiekiem nieprzewidywalnym. Myślę, że wszyscy tej nieprzewidywalności się zwyczajnie boją. Nieprzewidywalny prezydent USA może oznaczać nieodpowiedzialną politykę wobec Ukrainy. Trump zapowiadał, że szybko zakończy wojnę, ale to jest możliwe tylko poprzez wstrzymanie pomocy, doprowadzenie do kapitulacji Ukrainy i zwycięstwa Putina. Dla nas i dla regionu jest to ogromnie niebezpieczne.

Europa zostanie sama?

Przestawienie zwrotnicy w polityce USA może oznaczać, że Ameryka wycofa się do swojej splendid isolation. Europa będzie musiała wziąć na siebie koszty i odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. To i tak jest nieuchronne, ale Ukraina może być tego ofiarą.

Czy można przekonać Trumpa, żeby tego nie robił? Jakich argumentów pan by użył?

To trudne, bo jak mówią jego byli doradcy – on nie słucha. Argumenty wydają się oczywiste. Zwycięstwo w Ukrainie wzmacnia Putina i będzie zachęcać do dalszej ekspansji, odbudowy wielkiej Rosji, a to nie jest w interesie USA. Putin współpracuje z przeciwnikami Trumpa – Chinami, Iranem, Koreą Północną, dlaczego więc go wzmacniać? Trump nie chce, żeby żołnierze amerykańscy walczyli w Ukrainie. Ich tam nie ma, ale co będzie, jak Putin zaatakuje kraje nadbałtyckie? NATO czy Ameryka będą musiały zareagować. A bardziej transakcyjnie – Ukraina to duży rynek dla inwestycji, towarów, broni, czemu Stany miałyby to oddać Putinowi?

Kto w tej sytuacji byłby najlepszym prezydentem Polski?