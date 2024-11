Trzaskowski czy Sikorski? Dla Koalicji Obywatelskiej jeden ze scenariuszy może być problemem

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wchodzą w decydującą fazę. Sikorski dwoi się i troi, żeby zyskać poparcie, Trzaskowski wciąż jest faworytem. Komfort tego głosowania polega na tym, że niezależnie od tego, kto wygra, zwycięzca będzie faworytem w wyścigu prezydenckim. Choć pokora jest tu bardzo wskazana.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej wchodzą w decydującą fazę. Głosowanie odbędzie się w piątek 22 listopada, a dzień później znane będą wyniki. W weekend kandydaci odbywali publiczne spotkania – Rafał Trzaskowski w Krakowie i Katowicach, Radosław Sikorski w Rokietnicy, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i kilku innych miejscowościach. Prezydent Warszawy jest faworytem, szef MSZ dwoi się i troi, żeby zyskać poparcie – w piątek opublikował stronę internetową z hasłowym programem przyszłej prezydentury, a także wysłał list do członków KO, w którym przedstawia się jako prezydent na nowe, trudne czasy.

Zmiana kandydata na prezydenta przez KO byłaby bardzo dużym wydarzeniem politycznym – w końcu to Trzaskowskiego formacja przedstawiała w ostatnich latach jako „naszego prezydenta”. Aby do tego doszło, musiałoby się zatem wydarzyć coś doniosłego – w innym razie taka decyzja mogłaby być niezrozumiała dla wyborców. A już szczególnie, gdyby została podjęta zakulisowo przez Donalda Tuska, który byłby odpowiedzialny za ewentualne niepowodzenie manewru.

W tym sensie prawybory to jedyna bezpieczna metoda dokonania zmiany – ale też szybkiego zamknięcia tematu potencjalnych pretendentów do prezydentury. Bo przecież prawybory trwają wyjątkowo krótko, nie będzie debaty kandydatów, a w partyjnym głosowaniu Sikorski ma domyślnie mniejsze szanse – głosować będą również członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej, których przewodniczący są bliskimi współpracownikami Trzaskowskiego; a także Zielonych, którzy należą do bardziej liberalnej frakcji w KO, czyli też są bliżej prezydenta Warszawy.