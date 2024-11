Przed Trzaskowskim wojna nerwów i bieg przez płotki do Pałacu. PiS gra znaczonymi kartami

Niby nic niespodziewanego dziś się nie wydarzyło. A jednak! Pomyślmy: to jest prawdopodobnie ten dzień, który uruchamia nieubłagany i nieodwracalny proces przejęcia pełni władzy w Polsce przez obóz demokratyczny.

A więc Trzaskowski! Koalicja Obywatelska ogłosiła wyniki prawyborów – partie wchodzące w jej skład, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska, wybrały w powszechnym głosowaniu przeprowadzonym pośród swoich członków oficjalnego kandydata na stanowisko prezydenta. Stosunkiem głosów 74,75 proc. do 25,25 proc. z rywalizacji tej zwycięsko wyszedł prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W plebiscycie brało udział 22 126 osób. I bardzo możliwe, że to one zdecydowały właśnie, kto faktycznie będzie prezydentem Polski w latach 2025–30, a całkiem niewykluczone, że również przez kolejne pięć lat, czyli do 2035 r. To niebagatelne rozstrzygnięcie.

Sikorskiego prawybory osłabiły

Zaraz po ogłoszeniu wyników, które nastąpiło kwadrans po godz. 11 w sobotę, Rafał Trzaskowski zabrał głos, mówiąc między innymi: „Mam dużo determinacji i odwagi do tego, aby wygrać z PiS. (...) Radek miał stuprocentową rację – kandydat musi być twardy i sprawdzony w boju. Te prawybory również w tym pomogły”. Radosław Sikorski, rzecz jasna, wyraził swoje poparcie dla byłego rywala, słusznie przy tym zauważając, że prawybory były dla KO bardzo korzystnym przedsięwzięciem: „Zmobilizowaliśmy naszą partię, skoncentrowaliśmy uwagę opinii publicznej i pokazaliśmy, że – jak powiedział Donald Tusk – mamy dwóch wybieralnych kandydatów, a nie pięciu słabych. (…) Wzywam wszystkich, którzy na mnie głosowali, do bezwarunkowego poparcia Rafała Trzaskowskiego. Rafale, walcz, walcz, walcz i wygraj!”.

Zwycięstwo Trzaskowskiego w prawyborach nie jest niespodzianką, zwłaszcza od czasu ogłoszenia wyniku zamówionego przez PO ogólnopolskiego sondażu, wskazującego, że chociaż w drugiej turze wyborów prezydenckich obaj kandydaci KO wygrają z kandydatem PiS, to w pierwszej turze Radosław Sikorski zająłby drugie miejsce za kandydatem PiS, podczas gdy Rafał Trzaskowski miałby nad nim już na tym etapie bardzo dużą przewagę.

Mimo bardzo aktywnej i dość ostrej kampanii Sikorskiego członkowie partii wchodzących w skład KO uznali, że roztropnie jest postawić na bardziej lubianego przez Polaków i bardziej koncyliacyjnego Trzaskowskiego. Natomiast skala zwycięstwa nad Sikorskim jest jednak zaskoczeniem. Przede wszystkim dla samego ministra spraw zagranicznych. Gdyby brał pod uwagę ewentualność tak dramatycznej przegranej (otrzymał trzykrotnie mniej głosów od rywala!), zapewne nie zdecydowałby się na ten pojedynek. Zużył w nim bardzo dużo energii, a na koniec okazało się, że jest słabszy, niż przypuszczano. To w uprawianiu polityki nie pomaga.

Można więc powiedzieć (co przyznaję z żalem), że Sikorskiego prawybory osłabiły, zamiast go wzmocnić. Natomiast Rafał Trzaskowski wchodzi w kampanię wyborczą z potężnym mandatem obozu rządzącego i w aureoli zwycięstwa. Bardzo trudno będzie komukolwiek podważyć powszechne odczucie, że to właśnie on będzie prezydentem Polski. Jego przegrana z prawdopodobnym (pewności nabierzemy w niedzielę) kandydatem PiS w osobie Karola Nawrockiego wydaje się dziś political fiction. Dziś to Rafał Trzaskowski jest chodzącym „samospełniającym się proroctwem”.

Paskudna przeszłość Nawrockiego

Rafał Trzaskowski, jak pamiętamy, o włos przegrał wybory prezydenckie z Andrzejem Dudą. Wielu komentatorów (łącznie ze mną) wskazywało wówczas na błąd, jakim było niestawienie się na organizowaną przez TVP Jacka Kurskiego i „ustawioną” pod Dudę debatę w Końskich. PiS grał znaczonymi kartami i tak będzie również tym razem. Zapewne nadchodząca kampania będzie tak samo brutalna, a nawet bardziej brutalna niż ta sprzed pięciu lat. Za Karolem Nawrockim ciągną się paskudne sprawki z młodości, a dziennikarze śledczy, którzy o nich pisali, właśnie wracają do tematu. Bardzo wiele zależy dziś od tego, co znajdą i pokażą. A sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego będzie musiał się zastanowić, czy eksploatować temat, czy raczej trzymać się od kandydata PiS na pełen obrzydzenia dystans.

Kampania wyborcza to dynamiczny proces przypominający bieg przez płotki. Kandydat obozu demokratycznego jest zdecydowanie najszybszym biegaczem, ale każdemu, nawet najlepszemu, zdarza się zawadzić stopą o któryś płotek i przewrócić. Wtedy niespodziewanie przegrywa bieg. Miejmy nadzieję, że Rafał Trzaskowski będzie biegł szybko, ale bardzo ostrożnie i w skupieniu. Jeśli PiS chce coś ugrać, to tylko prowadząc brudną „wojnę nerwów”, opartą na kłamstwach, insynuacjach i prowokacjach. Znów wybuchnie warszawski kolektor ścieków „Czajka” i rozleje się po całym internecie. Trzeba będzie to przetrzymać.

Odbić władzę z rąk PiS

Bądźmy jednakże dobrej myśli. Trzaskowski jest dziś starszy i bardziej doświadczony. Poradzi sobie z hejtem i nie pozwoli oprawić się w ramki portretu warszawskiego maminsynka, wychowanego w cieplarnianych warunkach i nieznającego życia. Zresztą planowane przez PiS kreowanie Nawrockiego na „swojaka”, który wie, „jak żyją ludzie”, ma bardzo mizerne szanse powodzenia.

Niby nic wielkiego, a tym bardziej nic niespodziewanego dziś się nie wydarzyło. A jednak! Pomyślmy: to jest prawdopodobnie ten dzień, który uruchamia nieubłagany i nieodwracalny proces przejęcia pełni władzy w Polsce przez obóz demokratyczny. A więc dzień radości i nadziei. Dowcipnie spuentował to Radosław Sikorski, zwracając się do kolegi: „No i słuchaj, podpiszesz mi tych pięćdziesiąt nominacji ambasadorskich, co?”.