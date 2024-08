Recenzja książki: Jerzy Stuhr, „Z biegiem dni. Pamiętnik minionego roku”

Zwięzłe refleksje, anegdoty i wspomnienia czyta się z zainteresowaniem, ale wyjątkowy ciężar całości nadają zmagania z chorobą.

Miał to być pamiętnik dokumentujący trudny rok w życiu Jerzego Stuhra, ale śmierć wybitnego aktora nadała mu charakter pożegnania. „17 października 2022. Tego dnia straciłem prawo jazdy. Kolizja ze skuterem. Wypiłem kilka kieliszków wina. To błąd. Za to trzeba ponieść karę. Zacząłem więc postrzegać świat, przemierzając go pieszo. I ten pamiętnik będzie z perspektywy piechura. Trochę w wolniejszym tempie i z lekką zadyszką”. Zwięzłe refleksje, anegdoty i wspomnienia czyta się z zainteresowaniem, ale wyjątkowy ciężar całości nadają zmagania z chorobą. W marcu 2023 r. wykryto u aktora nowotwór, dziewięć lat po wyleczeniu poprzedniego.

Jerzy Stuhr, Z biegiem dni. Pamiętnik minionego roku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2024, s. 144