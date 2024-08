Kamala Harris: jaki ma styl i co nosi. Czy zabierze do Białego Domu ulubione chucki?

W wyścigu do Białego Domu ma znaczenie każdy niuans. Czy za pomocą fasonów, kolorów i dodatków Kamala Harris może zwiększyć swoje szanse na urzędowanie w Gabinecie Owalnym?

Garnitur. Czarny, granatowy albo w jednym z odcieni szarości, tym między gołębim a popielatym. Ale także garnitur różowy, z białym podkoszulkiem pod spodem i perłami do kompletu. Nogawka jest szeroka, bo krok musi być zamaszysty, ale nie za szeroka, żeby nie odciągała uwagi i nie plątała się wokół kostki. Buty? Szpilki w kolorze neutralnym (beżowym, czarnym), nie za wysokie, żeby nie trzeba było się kołysać, nie za niskie, żeby jednak dodawały kilku centymetrów. O czym mowa? Czy to lista zakupów na letnie wyprzedaże? I czy nie pomyliliśmy periodyków? Nie, to opis kilku strojów, w których wystąpiła amerykańska wiceprezydentka Kamala Harris po tym, jak prezydent Joe Biden wycofał się z walki o reelekcję i wskazał ją jako swoją faworytkę.

Złośliwie nazywany „garniturem w kolorach sałatki owocowej” styl polityczek utrwalony przez Hillary Clinton czy Angelę Merkel to podstawa garderoby także obecnej kandydatki na amerykańską prezydentkę. Zdjęcia jej strojów pojawiły się m.in. w „New York Timesie”, a towarzyszyła im analiza tego, jak za pomocą fasonów, kolorów i dodatków polityczka może zwiększyć swoje szanse na urzędowanie w Gabinecie Owalnym. I przede wszystkim – jak może ułatwić wyborcom wyobrażenie sobie, że tak właśnie wygląda ich pierwsza prezydentka. „Ci, którzy głosują, nie mają stereotypowego wyobrażenia, jak wygląda kobieta sprawująca tak wysokie stanowisko” – twierdzi na łamach „NYT” Amanda Hunter z Barbara Lee Family Foundation, zajmującej się m.in. analizowaniem obecności kobiet w polityce.

Badania mówią, że ci sami wyborcy doskonale za to wiedzą, jak wygląda prezydent: to biały heteroseksualny mężczyzna. A także – że gdy panu politykowi rozwieje się włos albo ma niedoprasowany kołnierzyk, opinia publiczna nie będzie się go czepiać.