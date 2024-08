Bób, warzywny król lata, do końca wakacji jest pod ręką w swojej najlepszej formie.

Młody, świeży, zielony, jędrny, ale też delikatny. Można go w sezonie jeść ze skórką (nawet na surowo – polecam spróbować). Gdy bób staje się starszy, skórkę lepiej odrzucić, bo bywa łykowata, włóknista i trudna do pogryzienia. Skórki szkoda, bo to właśnie w niej znajduje się długa lista odżywczych mikroelementów, takich jak potas, kwas foliowy, witamina K, żelazo, wapń, fosfor. Bób, jak większość roślin strączkowych, warto włączyć do swojej diety jako dobre źródło białka.

Muszę przyznać, że miałem w swoim życiu okres, w którym dosyć długo bobu nie jadłem. Zraziłem się do niego w dzieciństwie, kiedy serwowano mi pozbawiony smaku, wygotowany, wręcz siny, a po całym dniu gotowania w domu unosił się charakterystyczny nieprzyjemny zapach. Dziś uwielbiam jeść i podawać gościom bób według mojego przepisu: z oliwą, czosnkiem, płatkami drożdżowymi i koperkiem. Wystarczy kilka minut podsmażania na patelni i gotowe. Jeżeli zaś lubimy bób gotowany, to ten młody wystarczy zblanszować w osolonej wodzie. Potem jeszcze oprószyć solą i już: bób jest w postaci idealnej, by podać go na stół.

Z bobu można też przygotować coś na kształt hummusu. Dodaję go również do swojej sałatki z młodych ziemniaków z ogórkami małosolnymi i koperkiem. A jakiś czas temu wreszcie zrealizowałem swój plan, by przygotować falafel z bobu. Poniższy przepis można łatwo modyfikować, podmieniając bób na klasyczną ciecierzycę, gdy król polskiego lata zniknie już ze straganów. Falafele z bobu lądują na moim stole w letnie dni dość często i mam nadzieję, że ta receptura sprawdzi się także u państwa.

***

Falafel z bobu (14 sporych porcji)

Składniki:

500 g świeżego (ze skórkami) lub zblanszowanego (bez skórek) bobu

100 g mąki z ciecierzycy

duży pęczek pietruszki (bez łodyg)

duży pęczek koperku (bez łodyg)

duży pęczek kolendry (może być część łodyżek)

6 ząbków czosnku (obranych)

mała czerwona cebula

2 łyżeczki kuminu

2 łyżeczki mielonej kolendry

łyżeczka soli (lub do smaku)

1/2 łyżeczki pieprzu

olej do smażenia

Do podania:

sos ziołowo-miętowy (przepis na moim blogu)

jogurtowe pity (przepis na moim blogu)

świeże warzywa

kiszonki

Wykonanie:

• Wszystkie składniki oprócz mąki z ciecierzycy umieszczamy w malakserze.