Cztery ściany pod ochroną

Tegoroczna powódź na południu Polski zwróciła uwagę wielu właścicieli mieszkań i domów na znaczenie ubezpieczania nieruchomości. Jednak wybór polisy najlepiej dopasowanej do naszych potrzeb nie jest łatwym zadaniem.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że ubezpieczonych jest ok. 49 proc. nieruchomości służących gospodarstwom domowym. Ubezpieczenie budynków jednorodzinnych jest bardziej powszechne niż budynków wielorodzinnych. Szacuje się, że ubezpieczonych jest 72 proc. budynków jednorodzinnych, podczas gdy dla budynków wielorodzinnych wskaźnik ten wynosi zaledwie 40 proc. Tymczasem polisa ubezpieczeniowa lokalu pozwala – w przypadku zniszczenia budynku (np. wskutek pożaru) – otrzymać odszkodowanie umożliwiające zakup lokalu o podobnym metrażu, standardzie i lokalizacji. Dzięki temu możemy stosunkowo szybko odbudować nasze życie.

Gdy jednak szukamy polisy ubezpieczenia domu czy mieszkania, rodzi się szereg pytań. W naszym poradniku staramy się odpowiedzieć na te najczęściej się pojawiające.

Co to jest suma ubezpieczenia?

To bardzo ważne sformułowanie. Oznacza maksymalną kwotę odszkodowania, jaką możemy uzyskać od ubezpieczyciela w ramach polisy. Innymi słowy, ubezpieczyciel pokryje szkody tylko do sumy ubezpieczenia. Jeśli przykładowo wynosi ona 500 tys. zł, to w przypadku całkowitego zniszczenia nieruchomości otrzymamy właśnie taką kwotę. – Ważne, by wartość, jaką podamy, odpowiadała realnym cenom nieruchomości w naszej okolicy oraz ich wyposażenia. Jeżeli wartość naszego domu dziś to 1 mln zł, bo mniej więcej na tyle wyceniane są podobne domy w okolicy, wpiszmy tyle jako sumę ubezpieczenia. Nawet jeśli dziesięć lat temu kupiliśmy nieruchomość za 600 tys. zł. Niedawno zapytaliśmy agentów, czy według nich klienci dobierają właściwe sumy ubezpieczenia. Zdaniem 53 proc. agentów suma ubezpieczenia nieruchomości jest odpowiednia do jej wartości, jednak aż 40 proc. uważa, że te sumy są niższe niż wartość domu czy mieszkania – mówi Rafał Mańkowski, dyrektor ds.