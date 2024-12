10 lat Pendolino: 70 mln km, 39 mln pasażerów, ciągle za mało składów i drogo

Najpierw były krytykowane jako symbol marnotrawstwa i promowania obcego kapitału. Dzisiaj – że są za krótkie i jest ich zbyt mało.

Na niedawnej konferencji prasowej spółki PKP Intercity prezentującej nowy rozkład jazdy pociągów pojawił się Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Marchewka w tym resorcie odpowiada nie za kolej, ale za gospodarkę morską i żeglugę śródlądową. Nie chodziło jednak o żadne nowe połączenie kolejowo-promowe. Polityk wystąpił formalnie jako wiceminister, ale w rzeczywistości jako szczeciński poseł. Poinformował z dumą, że już od 15 grudnia Pendolino po raz pierwszy w historii dotrze do Szczecina. To efekt lobbingu tamtejszych polityków Koalicji Obywatelskiej, właśnie z wiceministrem Marchewką na czele.

Już w sobotę Pendolino będzie świętować 10. urodziny w Polsce. Z tej okazji 14 grudnia dzieci i młodzież pojadą tymi składami za złotówkę, a dorosłym wszystkie miejsca sprzedawane są za 49 zł. Na co dzień tyle kosztuje najtańsza pula biletów na Pendolino, których jednak spółka PKP Intercity nie udostępnia wiele. Mimo dekady na polskich torach charakterystyczny pociąg wciąż wzbudza emocje. Eksperci wskazują, że wysyłanie Pendolino na trasę z Warszawy przez Poznań do Szczecina sensu nie ma, bo pojedzie ono z maksymalną prędkością 160 km na godz. Czyli dokładnie tyle, ile zwykłe składy ekspresowe. Pendolino nie będzie zatem szybsze, za to będzie droższe, bo standardowa cena biletu ze stolicy do Szczecina to 191 zł, a zwykły EIC (Express InterCity) kosztuje 155 zł. Jednak szczecińscy politycy są pewni, że elektorat doceni ich wysiłki, bo przyjazd Pendolino traktują w kategoriach prestiżowych i wizerunkowych. Nie oni pierwsi.

Gdy 10 lat temu składy wyprodukowane przez francuski koncern Alstom we włoskiej fabryce w Savigliano wjeżdżały na polskie tory, też doszło do starcia rozumu z sercem.