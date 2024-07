10 hitów lata. Polacy dziś szukają miejsc nieodkrytych: oto najmodniejsze kierunki

Albania, Czarnogóra, Oman, Wietnam, Japonia, Wenezuela... Im więcej widzieliśmy, tym chętniej szukamy krajów jeszcze nieodkrytych. Oto nowe turystyczne hity: kierunki, które są w tym sezonie najmodniejsze.

Egipt, Turcja, Hiszpania, Grecja i Tunezja – to pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków lotów czarterowych z Polski w ubiegłym roku. Wiele wskazuje na to, że podobnie będzie na koniec tego sezonu. My jednak postanowiliśmy sprawdzić, jakie „destynacje”– jak mówi się w branży turystycznej – najmocniej zwyżkują. To miejsca, do których jeszcze nie latają setki tysięcy gości z polskich lotnisk, ale każdy, kto już się znudził śródziemnomorskimi all inclusive, albo już tam był, albo właśnie jedzie. Na podstawie rozmów z różnymi biurami podróży i dostępnych cząstkowych danych przygotowaliśmy listę dziesięciu najszybciej zyskujących na popularności kierunków – w większości zresztą całorocznych, bo dzisiaj sezon na wakacje trwa już 12 miesięcy. Coraz więcej Polaków wyjeżdża kilka razy w roku, a przynajmniej część urlopu chcą spędzać tam, gdzie jeszcze nigdy nie byli.